Euro U17: La France renverse la Suède

Trois jours après avoir arraché le nul (1-1) face à l'Angleterre, l'équipe de France a validé ce lundi soir son premier succès dans le groupe B de l'Euro 2017, lors de la deuxième journée du tournoi et le match face à la Suède. Les Bleuets, menés à deux reprises au score avant la demi-heure de jeu, ont malgré tout réussi à l'emporter (4-2).

Et le Parisien Adil Aouchiche, crédité d'un triplé, n'est pas étranger à cette belle réaction tricolore, lui qui avait déjà inscrit le seul but français face aux jeunes Three Lions. C'est le Rennais Georginio Rutter qui a complété le tableau de marque des hommes de Jean-Claude Giuntini.