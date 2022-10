Euro Espoirs 2023 : La France avec l'Italie, la Norvège et la Suisse en poule

Un deuxième titre pour les Bleuets ?



Le groupe des Espoirs pour l’𝗘𝗨𝗥𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟯 🔥

🇫🇷 France

🇮🇹 Italie

🇨🇭 Suisse

🇳🇴 Norvège



La compétition se déroulera du 21 juin au 8 juillet 2023 en Géorgie et Roumanie 📆 pic.twitter.com/Uui85ubgYY

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 18, 2022

Le tirage au sort de l'Euro Espoirs 2023 :

L'équipe de France Espoirs est fixée concernant ses opposants lors de la phase de poules de l'Euro U21 2023. Ce mardi, le tirage au sort a été effectué au palais du Romanian Atheneum de Bucarest (Roumanie) et a placé les Bleuets de Sylvain Ripoll dans le groupe D.. 16 équipes sont réparties dans 4 groupes et l'équipe de France disputera elle ses 3 premiers matchs au CFR Cluj Stadium et au Cluj Arena à Cluj-Napoca, les 22, 25 et 28 juin 2023.Avant la douzième phase finale de l'histoire des Bleuets, Sylvain Ripoll s'est montré mesuré dans son jugement.On tombe sur l'Italie, la nation la plus titrée dans cette catégorie Espoirs (cinq titres), invaincue dans les qualifications (sept succès, trois nuls). Forcément un gros morceau. On connaît très bien l'équipe suisse, avec laquelle on a bataillé lors des éliminatoires de l'Euro 2021 (une victoire 3-1 à domicile, une défaite 3-1 à l'extérieur), une équipe toujours compétitive qui pose des problèmes à tout le monde. Et puis la Norvège, qui pratique un football offensif et a marqué beaucoup de buts (32 buts). C'est dire que le groupe sera relevé", a-t-il expliqué sur le site officiel de la FFF, avecGéorgie, Portugal, Belgique, Pays-BasRoumanie, Espagne, Ukraine, CroatieRépublique tchèque, Angleterre, Allemagne, IsraëlSuisse, Norvège, France, Italie. Par ailleurs, l'Europe se verra attribuer trois places pour le tournoi olympique de football 2024, sans compter la France, pays hôte, et donc qualifiée de manière automatique. Les trois premiers de cette phase finale (hors France) se qualifieront pour les JO de Paris.