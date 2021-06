Euro 2020 - Les Bleus en mission première place face au Portugal

Sur les bords du Danube, la vie des Bleus n'a pas été un long fleuve tranquille depuis la déception samedi contre la Hongrie (1-1). Sur la table de Didier Deschamps, les dossiers se sont accumulés entre le forfait définitif d'Ousmane Dembélé, l'inefficacité de Karim Benzema ou la gestion de Benjamin Pavard. Pourtant, le sélectionneur français s'est couché l'esprit plus léger lundi soir: l'issue des groupes B et C a propulsé son équipe en huitièmes de finale avant même de disputer le dernier match du premier tour. Les quatre points accumulés jusqu'à présent lui permettent certes de terminer parmi les meilleurs troisièmes de groupe, dans le pire des cas, mais le statut et les ambitions des champions du monde convoquent d'autres objectifs: rester en tête du terrible groupe F en gagnant, et avec la manière s'il vous plaît.

Elever le niveau



Face à leur bourreau de l'Euro-2016, les Bleus devront se montrer aussi solides et déterminés que contre les Allemands (1-0) en entame du tournoi, et en tout cas beaucoup plus que face aux Hongrois. Le président de la Fédération, Noël Le Graët, reste persuadé que le niveau des Français s'élèvera devant le Portugal. "Je préfère ce genre de match" face à un "adversaire redoutable", a-t-il déclaré dimanche à l'AFP. "Dans les grands matches, on a toujours une équipe de France très volontaire, très gagneuse". Dépassée samedi par la Mannschaft (4-2), la Seleçao n'est pas encore qualifiée et voudra se racheter. Et elle a les armes pour, avec Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diego Jota et surtout l'inoxydable Cristiano Ronaldo qui, à 36 ans, chasse le record d'Ali Daei comme meilleur buteur de l'histoire en sélection (107 buts contre 109 à l'Iranien).

Pour la défense française, il s'agit de prolonger une anomalie: le quintuple Ballon d'Or a marqué contre une quarantaine de sélections différentes, mais jamais contre la France en six rencontres. Le bloquer, ce sera "l'affaire de tous" car l'attaquant de la Juventus Turin "bouge énormément sur la ligne d'attaque", a mis en garde Lucas Digne. "Il faut toujours garder un oeil sur lui, bien communiquer et faire attention à ne pas laisser trop d'espace". Le latéral d'Everton, titulaire contre la Hongrie, devrait faire les frais du retour de Lucas Hernandez à gauche. Et sur le côté droit, la présence de Benjamin Pavard est en balance.

"Le robinet sera ouvert"



Sonné après un choc violent contre l'Allemagne, le défenseur du Bayern Munich a été au coeur des débats les jours suivants. Le risque d'une commotion cérébrale a été écarté par le corps médical, mais il a été de nouveau "victime d'une très mauvaise chute", selon les propres mots de Deschamps, en tout début du match contre la Hongrie. "C'est vrai qu'avec le recul, (...) j'aurais pu le sortir", mais le joueur "n'a pas communiqué sur son état", a regretté le sélectionneur. Sortir le champion du monde du "onze" de départ n'est pas sans risque: la doublure Léo Dubois n'apporte pas les mêmes garanties et Jules Koundé, plus à l'aise comme défenseur central, ne dispose pas d'un grand vécu international.

Deschamps devrait cependant introduire une certaine rotation dans son équipe, notamment au milieu de terrain où Corentin Tolisso a une chance d'apparaître. Devant, en revanche, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema sont attendus, malgré leur manque d'efficacité. Le dernier n'a toujours pas fait trembler les filets depuis son retour surprise en mai chez les Bleus. "Il a envie de marquer comme Kylian ou moi, tu en as besoin pour te lâcher, te libérer", a reconnu Griezmann. Mais "dès qu'il va en mettre un, le robinet sera ouvert et ça va couler".