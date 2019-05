Euro 17: Les conseils de Zidane à son fils

A son avantage lors de la phase de groupes, l’équipe de France dispute ce jeudi soir sa demi-finale de l’Euro des moins de 17 ans avec l’Italie. Des Bleuets parmi lesquels on retrouve un certain Théo Zidane, troisième fils de Zinedine Zidane.

Le jeune milieu de terrain du Real Madrid a évidemment pu compter sur les conseils de son illustre père. "Avant l’Euro, il m’a demandé une chose. Il m’a dit: 'Prends du plaisir à jouer, c’est la chose la plus importante.' Il m’a dit d’avoir confiance en moi et de jouer mon jeu sans le changer parce que je suis en sélection", a-t-il ainsi expliqué dans une interview accordée au Parisien.

"Il m’a confié aussi une chose importante: quoi qu’il arrive, il sera content de moi", a-t-il ajouté, assurant vouloir être "Théo avant d'être Zidane". "Mon père a, je crois, mis la barre assez haut pour que j’en fasse une aussi magnifique que lui. Mais je vais essayer. Je vais tout mettre en œuvre pour faire la plus belle carrière possible dans le football", a-t-il renchéri alors que les hommes de Jean-Claude Giuntini espèrent remporter un troisième Euro pour la France après ceux de 2004 et 2015.