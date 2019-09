Et de 100 pour le Stade de France !

On aurait pu rêver meilleure affiche, peut-être, mais ce mardi soir, le Stade de France accueillera pour la centième fois une rencontre de l'équipe de France de football. Vingt-et-un ans après l'inauguration de l'enceinte de Saint-Denis, un soir glacial de janvier 1998, avec un but d'un certain Zinedine Zidane contre l'Espagne (1-0), les Bleus affrontent cette fois Andorre en éliminatoires de l'Euro 2020. Et il s'agira de marquer le coup. "C'est un chiffre symbolique, appuie ainsi Didier Deschamps, qui a pratiquement tout connu dans ce stade, en tant que joueur puis en tant que sélectionneur. C'est notre maison."

"Il fait partie du patrimoine du football français, confirme le capitaine Hugo Lloris. Les Français y ont vécu des grandes émotions, des déceptions aussi. Ça reste un stade chargé d’histoire, avec la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2016. C’est un stade avec des ondes positives." Le fait est que, après avoir été "baptisé" de la meilleure des manières possibles par le Mondial 98, le Stade de France, longtemps considéré comme froid, a vu son atmosphère nettement s'améliorer au fil des ans. Il est maintenant devenu l'un des stades de sélection où l'ambiance est la plus agréable en Europe.

"On peut être fier d’avoir vraiment une ambiance de supporters, juge ainsi Deschamps. Les joueurs ressentent ça. A un moment, c’était un peu plus 'spectateur'. En trois jours, on va recevoir beaucoup de monde (plus de 130 000 spectateurs sur les deux rencontres contre l'Albanie et Andorre, ndlr). C'est bien de jouer dans ce stade. Pour les adversaires, même si les dimensions sont les mêmes, le terrain paraît un peu plus grand." A une époque, les Bleus avaient tendance à visiter la Province pour aller chercher un public plus chaleureux. Depuis deux ans, ils disputent toutes leurs rencontres de compétition à domicile au Stade de France. La dernière entorse, c'était à Toulouse, en septembre 2017, pour le couac contre le Luxembourg (0-0). Et ce n'est pas tout à fait un hasard.

Dans l'histoire récente des Bleus, il y aura clairement eu un avant et un après 19 novembre 2013. Ce soir-là, dans une ambiance de feu, les Bleus ont renversé l'Ukraine en barrage pour la Coupe du monde 2014 (0-2, 3-0). "Ce match a certainement a marqué la mémoire des supporters français, mais également celle des joueurs qui étaient là, se souvient Lloris. C’était un match riche en émotions. C’est ce match-là qui nous a donné un élan positif pour la suite." Et la suite a été belle.