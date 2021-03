Il n’a pas pu éviter une nouvelle désillusion à son club. Alors que Marcus Thuram a notamment réussi à obtenir un penalty, manqué par Lars Stindl, vendredi soir à Augsbourg, le Borussia Mönchengladbach a enregistré une sixième défaite consécutive toutes compétitions confondues depuis l’annonce du départ de Marco Rose pour Dortmund en fin de saison (3-1). Mal partis en Ligue des champions avant d’aller affronter Manchester City mardi à Budapest en huitièmes de finale retour (aller 0-1), éliminés de la Coupe d’Allemagne et désormais dixièmes de Bundesliga, les Fohlen sont au plus mal.



Et Thuram, qui s’est procuré de nombreuses occasions en Bavière sans parvenir à concrétiser, ne parvient pas à s’extraire ce marasme. Il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise lors de ses sept derniers matchs, à Leipzig. Et il ne compte que quatre réalisations depuis le début de saison (plus deux en C1 et une en Coupe d’Allemagne). Une drôle de saison pour l’ancien Guingampais, qui a découvert les Bleus en novembre avant de commettre un geste "inexcusable", un crachat au visage d’un adversaire qui lui a valu cinq matchs de suspension.



Le crachat de Thuram :



"J'ai bien réussi à m'exprimer"



Dans un entretien à Téléfoot, l’attaquant de 23 ans a expliqué que "c’était un crachat non intentionnel. Et j’ai pris ce qu’il fallait prendre. J’ai compris que c’était une erreur. En aucun cas je n’avais à répondre au joueur et j’ai assumé ce qu’il fallait assumer. Maintenant c’est fini." Et il assure aujourd’hui avoir "retenu la leçon. Les gens qui me connaissent au quotidien savent que ce n'est pas le garçon que je suis. Je suis souriant, joyeux, et franchement quand je vois ces images, je ne me reconnais pas."



Une interview où il a aussi rappelé qu’il comptait bien retrouver les Bleus, lui qui avait marqué des points lors de ses trois premières apparitions, en novembre, avec notamment une passe décisive contre la Suède. Et alors que Didier Deschamps doit dévoiler jeudi sa liste de 23 joueurs pour le dernier rassemblement avant l’Euro, et les matchs contre l’Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie, il espère bien en être. "J’ai bien réussi à m’exprimer sur le terrain et avec l’équipe, a-t-il rappelé. Et l'objectif est de redresser la barre avec Mönchengladbach, de continuer à être performant tous les week-ends pour pouvoir aller en équipe de France", a-t-il ainsi déclaré. Et le fils de Lilian Thuram, recordman des sélections chez les Bleus (142), imagine les Tricolores capables de faire le doublé Coupe du monde-Euro, comme son père en 1998-2000. Mais avec ou sans lui ?



