Equipe de France : Thuram, Cherki, Gouiri, Boey ... la liste des Espoirs pour l'Euro révélée !

L'équipe de France Espoirs va jouer l'Euro en Roumanie et Géorgie du 21 juin au 8 juillet prochain, avec seize équipes présentes pour cette phase finale. Et les Bleuets seront bien évidemment parmi les favoris au sacre. Ce mercredi 31 mai, Sylvain Ripoll était présent au siège de la Fédération Française de Football afin de dévoiler sa liste des 23 joueurs retenus. Et cette liste a fière allure, avec notamment Lucas Chevalier retenu dans les buts, mais aussi Khephren Thuram présent au milieu de terrain, lui qui a été laissé à disposition des Espoirs par Deschamps. On retrouve en attaque Amine Gouiri, Rayan Cherki ou encore Elye Wahi, ce qui offre une belle ligne offensive à la France. Découvrez cette liste complète ci-dessous.

La liste des Espoirs

Gardiens : Chevalier, Bajic, Meslier.

Défenseurs : Basé, Kalulu, Merlin, Boey, Larouci, Simakan, Diakité, Lukeba.

Milieux : Thuram, Caqueret, Le Fée, Chotard, Olise, Koné.

Attaquants : Wahi, Gouiri, Cherki, Adli, Barcola, Kalimuendo.