Équipe de France : Saliba au cœur d'une vidéo polémique

Voilà une polémique dont la Fédération Française de Football se serait certainement passée. Dans la nuit de lundi à mardi, une vidéo du défenseur niçois William Saliba a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, au point de devenir virale. Diffusée par le défenseur sur son compte Snapchat, la vidéo, supprimée depuis, montre Saliba arborant un maillot d’entraînement de l’équipe de France sur les épaules. Mais surtout un de ses coéquipiers, assis à côté de lui, en train de se masturber. La scène se serait déroulée au cours d’un rassemblement des équipes de jeunes de la sélection tricolore, il y a plusieurs années.

Une enquête devrait être ouverte

Toutefois, ce mardi, l'ampleur est devenue bien plus importante. Selon des informations de RMC Sport, la Fédération française de football aurait pris la décision de saisir la commission de discipline, estimant la vidéo nuisible pour son image et celle de l'ensemble du football français. Vraisemblablement, une enquête devrait être ouverte par la commission et les deux joueurs devront donc s'expliquer au sujet de leurs agissements. Pour le moment, la FFF n'a pas communiqué sur le sujet.