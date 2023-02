Ce 18 décembre 2022 restera donc peut-être son dernier match joué sous les couleurs de l'équipe de France... Le Parisien indique qu'à 29 ans, Raphaël Varane pourrait prendre sa retraite internationale, qu'il annoncerait prochainement. Le défenseur central des Bleus aurait donc disputé sa dernière rencontre avec les Bleus lors de la finale de Coupe du monde perdue face à l'Argentine il y a un peu plus d'un mois.

Varane, 93 sélections pour la France

Mais la France et le monde du football retiendront plus volontiers le titre de champion du monde en 2018, ou les 93 sélections du nordiste, formé à Lens, passé par le Real Madrid, et actuellement à Manchester United. Cadre de la France, Varane, défenseur élégant et habile techniquement, laisserait un vide que la jeunesse triomphante (Upamecano, Konaté, Koundé, Saliba) devra combler. Également vainqueur de la Ligue des Nations en 2021 avec les Bleus, sa retraite ajouterait de nouveau le départ d'un cadre, après les annonces similaires d'Hugo Lloris ou Steve Mandanda.