Equipe de France : quand Upamecano reprend une phase forte de Mbappé

Les mots de Kylian Mbappé passent rarement inaperçus et le nouveau capitaine des Bleus a pu s'en rendre compte hier soir au travers de l'un de ses coéquipiers. Ainsi, après le large succès de l'équipe de France face aux Pays-Bas (4-0) au Stade de France, Dayot Upamecano, buteur pour le deuxième but français, a repris une phase forte de son capitaine. Une phrase qu'avait formulé Mbappé après la défaite en 8e de finale aller de la Ligue des Champions du PSG face au Bayern Munich. Ce soir là, l'attaquant parisien avait déclaré que tout le monde devrait "bien manger, bien dormir" en vue du 8e de finale retour et d'une remontée. Bien que le PSG ait été éliminé avec une nouvelle défaite en Allemagne quelques semaines plus tard, cette phrase est restée et Upamecano l'a utilisé hier soir devant les médias afin de parler du match à venir face à l'Irlande dans deux jours.

Upamecano cite Mbappé

"On a été une équipe, on a bien communiqué sur le terrain et on a mis de l'envie. Je suis très heureux, c’était important de bien commencer par une grosse victoire, il faut continuer. On a eu de très bonnes sensations. On enchaîne beaucoup de matchs et il faudra attaquer. Il va falloir bien manger, bien dormir", a confié le défenseur français dans une vidéo mise en ligne par la FFF. Upamecano a donc sûrement fait une référence à la phrase de Mbappé il y a quelques semaines, lui qui exhorte ses coéquipiers à rester concentrés en vue du déplacement en Irlande lundi soir.