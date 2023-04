Equipe de France : Olivier Giroud scelle son avenir

Mardi, Olivier Giroud a grandement participé à la qualification de l’AC Milan en demi-finale de Ligue des Champions aux dépens de Naples (1-1, 2-1 score cumulé). Buteur, l’attaquant âgé de 36 ans a fini par convaincre la direction du club lombard d’entériner sa prolongation de contrat. Désormais lié avec les Rossoneri jusqu’en juin 2024, Olivier Giroud s’est confié dans un long entretien au journal L’Équipe. L’occasion pour le Savoyard d’évoquer sa décision de poursuivre sa carrière internationale malgré le départ d’Hugo Lloris ou encore de Raphaël Varane.

"Leur décision ne devait pas impacter la mienne"

« Leurs arrêts (Varane, Lloris et Mandanda) m’ont un peu perturbé. Ils m’ont poussé dans ma réflexion, à m’interroger davantage. Mais ma vraie question, intime, sans être ''parasité'' par leurs retraites, était : ''Est-ce que tu as encore envie, toi ?'' Leur décision ne devait pas impacter la mienne. J’aurais pu arrêter là-haut, avec ce record en plus… Mais j’ai encore envie ! Envie de plaisir sous le maillot bleu, d’apporter encore à cette équipe. Je m’en sens capable tant que l’AC Milan me permettra d’être compétitif. Cette projection reste à moyen terme, jusqu’en 2024. Ce n’est plus une question de record pour moi, de buts, de sélections. Mon leitmotiv reste le plaisir. Je sais que j’aurais vite regretté si j’avais arrêté. Si je l’avais prise, cette décision n’aurait pas été totalement la mienne. Elle aurait été orientée par les mecs qui ont arrêté.»