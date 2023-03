Equipe de France : Mike Maignan se moque des nouvelles règles sur les penalties

Les gardiens vont encore devoir s’adapter. Ce vendredi, l’IFAB a annoncé des changements dans la règlementation au sujet des tirs au but et des pénaltys. Sans doute échaudé par le comportement de certains portiers dans les séances, à commencer par Emiliano Martinez, l’instance en charge des règles du jeu a décidé d’interdire aux gardiens de toucher leur barre ou de déstabiliser le tireur adverse. L’Argentin s’était montré maître dans cet art lors de la dernière Coupe du monde, notamment lors de la finale face à l’équipe de France où il n’avait pas hésité à parler à plusieurs tireurs et renvoyé le ballon le plus loin possible entre deux tentatives.

Un tweet plein d'ironie

Avec la retraite de Hugo Lloris et la promotion de Mike Maignan, les Bleus disposent désormais d’un spécialiste en la matière. Le joueur de l’AC Milan est connu pour ses qualités dans l’exercice, en témoigne son nouvel arrêt face à Memphis Depay lors de la large victoire de l’Equipe de France face aux Pays-Bas ce vendredi. Sur son compte Twitter, Mike Maignan n’a pas hésité à critiquer ses nouvelles règles en maniant l’ironie : « Nouvelles règles de l'IFAB pour les penalties en 2026 : Les gardiens devront être de dos au moment du tir. En cas d'arrêt, coup-franc indirect »