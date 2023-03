Equipe de France : le superbe hommage de Marcus Thuram à son frère Khephren

C'était une conférence de presse attendue étant donné que les frères Thuram allaient être réunis. Ce mercredi, Marcus et Khephren ont ainsi fait face aux médias, afin de parler de ce rassemblement de mars. Mais l'intérêt avec eux était surtout de les voir ensemble, eux qui se retrouvent tous les deux sous le maillot des Bleus pour la première fois de leur carrière. Tandis que Marcus compte neuf sélections et a participé au Mondial 2022, Khephren a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps et les deux hommes ont donc parlé de cette réunion en équipe de France, eux dont le père Lilian a été champion du monde en 1998.

Marcus fier de Khephren

Cette conférence de presse a été l'occasion pour Marcus de rendre un superbe hommage à son petit frère, milieu de terrain de l'OGC Nice et âgé de 21 ans. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach n'a ainsi pas manqué de dévoiler qu'il suivait ce que faisait son petit frère avec des grands yeux d'amour. "Khephren est quelqu'un de très sérieux, il sait ce qu'il veut, il m'impressionne énormément parce qu'il ne fait que progresser. J'espère qu'il va continuer. Il est très déterminé aussi, il sait ce qu'il veut dans la vie. Il arrive à gravir les échelons, il n'a que 21 ans, j'espère que ce n'est que le début. Tout ce qu'il fait, je le vois avec de grands yeux d'amour. Il n'y a que lui qui sait jusqu'où il peut aller, je regarde tous les matches de Nice, il m'impressionne, il ne fait que progresser", a assuré Marcus, alors que les deux ont parlé de leur rêve en Bleu ensemble.

"Moi je l'imaginais, lui manque d'imagination (rires). On est passés tous les deux par l'INF Clairefontaine. Lors de ma première sélection, son envie était de venir. Etre tous les deux là, c'est une immense fierté. J'ai appris sa sélection en même temps que lui. J'ai été plus content que lors de ma première sélection (rires)", a confié Marcus, avant de laisser la parole à Khephren, plus timide que son frère mais très heureux d'être là. "Je ne pense pas qu'on l'ait évoqué ensemble quand on était enfants, mais ça a été toujours un rêve de venir en équipe de France. C'est quelque chose d'exceptionnel." Marcus Thuram a ensuite parlé de la vidéo de son père Lilian avant leur départ à Clairefontaine, rigolant de ce geste mais assurant que leur père a une place importante pour les deux joueurs. "C'est un moment important pour nous trois, une très grande fierté pour lui. Il a la place d'un papa. Il s'y connaît un tout petit peu (rires). On discute quotidiennement de ce que je fais sur et en dehors du terrain. Il a une place majeure dans mes choix."