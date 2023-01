Equipe de France : le Real Madrid sort de ses gonds contre Le Graët et défend Zidane et Benzema

Le Real Madrid est dans une colère noire ! Le club espagnol vient de sortir du silence ce lundi matin concernant les propos de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane hier soir sur RMC. Tandis que l'homme fort de la FFF avait assuré n'en avoir rien à secouer de ce que faisait Zidane, le club merengue a pris la parole dans un communiqué et a fait part de son immense déception mais surtout de sa grande colère, exigeant des excuses immédiates pour Zidane. Mais le Real Madrid a également défendu son attaquant et capitaine Karim Benzema, qui avait aussi été tancé en équipe de France récemment avant de prendre sa retraite internationale.

Le Real Madrid en colère

"Le Real Madrid C.F. regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de football, Nöel Le Graët, à propos de Zinedine Zidane, l'une des plus grandes légendes du sport mondial. Ces mots impliquent un manque de respect envers l'une des figures les plus admirées par les fans de football du monde entier et notre club s'attend à une rectification immédiate. Zinedine Zidane, champion du monde et champion d'Europe défendant le maillot de son pays, parmi de nombreux autres titres, représente les valeurs du sport et l'a démontré tout au long de sa carrière professionnelle de joueur et d'entraîneur. Les déclarations du président de la Fédération française de football sont inappropriées pour quelqu'un qui détient cette représentation et se disqualifie, comme celles qu'il tient également à propos de notre capitaine Karim Benzema, actuel Ballon d'Or, champion de la Ligue des Nations avec la France en 2021. et vainqueur de 5 Ligue des champions, parmi de nombreux autres titres."

La colère est grande à Madrid et on peut aisément le comprendre après une telle sortie polémique.