Equipe de France : Le Pays de Galles et la Bulgarie pour préparer l'Euro

L'Euro 2020 approche à grands pas ! Avec un an de retard, le coup d'envoi du rendez-vous continental sera donné dans 50 jours. Jusqu'au 11 juin et le match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie, les échéances vont rapidement s'enchaîner. C'est d'autant plus vrai pour l'équipe de France qui connaît désormais le programme de sa préparation. Avant son entrée en lice face à l'Allemagne le 15 juin à Munich, la sélection entraînée par Didier Deschamps va pouvoir se jauger avec deux matchs amicaux prévus en France. Les 23 Bleus qui auront été cités par le sélectionneur tricolore lors de l'annonce de la liste qui est prévue le 18 mai prochain vont affronter le Pays de Galles à Nice le 2 juin avant de recevoir la Bulgarie au Stade de France six jours plus tard. Les Français ont un bilan positif face à ces deux nations.

Les Bleus prépareront l'EURO face aux Pays de Galles (2/06 à Nice) et à la Bulgarie (8/06 au Stade de France) 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/3bikSPKaoe

La France va préparer sa préparation face aux Pays de Galles, quart de finaliste du dernier Euro. Les Bleus ont affronté les Gallois seulement cinq fois dans l'histoire (3 victoires, 1 nul, 1 défaite). Le dernier duel face aux coéquipiers de Gareth Bale remonte à novembre 2017 avec une victoire 2-0 grâce à des réalisations d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Pour son deuxième et dernier match avant de mettre le cap sur Munich pour défier l'Allemagne, les partenaires d'Hugo Lloris vont jouer une veille connaissance : la Bulgarie. Le bilan français face à la sélection qui hante les mémoires tricolores depuis l'automne 1993 est de dix victoires, quatre nuls et huit défaites. Les deux pays s'étaient affrontés dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les Bleus avaient gagné les deux matchs (4-1 à l'aller en France, 1-0 au retour à l'extérieur). Les hommes de Yasen Petrov n'ont pas réussi à se qualifier pour l'Euro mais ils permettront aux Bleus de monter en puissance lors d'une ultime répétition générale.