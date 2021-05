Equipe de France : Le come-back de Gignac pour les JO ?

Les Jeux olympiques se disputeront du 23 juillet au 8 août 2021 du côté de Tokyo. Si la crise sanitaire le permet, l’évènement permettra notamment à l’équipe de France de football de disputer le tournoi olympique. Pour y participer, les Bleus pourraient compter sur le retour inattendu d’un certain André-Pierre Gignac.

C’est en tout cas l’information divulguée ce dimanche par Laurent Paganelli. En plein direct, le consultant de Canal+ a révélé que le joueur des Tigres de Monterrey pourrait représenter les Bleus lors des prochains JO. Une information étonnante et confirmée un peu plus tard par L'Equipe pour un Gignac qui n’a plus été sélectionné depuis le 10 octobre 2016 lors de la victoire de la France face aux Pays-Bas (1-0) en éliminatoires de la Coupe du monde.

En attente de confirmation



Aujourd’hui âgé de trente-cinq ans, André Pierre Gignac compte trente-six sélections (dont 12 titularisations) avec l’équipe de France. Il a marqué sept buts sous les ordres de Didier Deschamps. Son retour en Bleu, s’il s’avérait véridique, serait une sacrée surprise, même si elle n’aurait rien d’étonnant au vu des performances du joueur avec les Tigres.



Gignac, un monument au Mexique !