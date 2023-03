Equipe de France : Lacazette perd espoir avec les Bleus

Un retour d'Alexandre Lacazette en équipe de France semble peu probable pour le principal intéressé. Plus appelé par Didier Deschamps depuis 2017 et un match amical face à l'Allemagne le 14 novembre de cette année là. Le meilleur buteur de l'OL cette saison avec 21 réalisations toutes compétitions confondues a été amené à répondre à une question concernant un possible retour chez les Bleus à l'issue du match nul face à Nantes hier soir. Pas appelé par Deschamps dans la liste de jeudi en vue des matchs qualificatifs pour l'Euro 2024, Lacazette semble ne plus trop y croire.

Lacazette pessimiste sur un retour

"S’il (Deschamps, nldr) m’appelle, ce serait une belle surprise parce que ça fait un moment qu’il ne m’a pas appelé. Mais je ne suis pas concentré sur ça. Je suis concentré sur mon équipe et mon club", a confié le joueur de 31 ans, qui espère gagner la Coupe de France avec les Gones afin de pouvoir se qualifier en Coupe d'Europe. 10e en Ligue 1, l'OL a été tenu en échec par le FC Nantes hier soir, avec un nul 1 but partout, et les hommes de Laurent Blanc poursuivent leur difficile saison. Mais Lacazette reste une belle bouffée d'oxygène pour les fans grâce à tous ses buts inscrits.