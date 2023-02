Alexandre Lacazette et l'équipe de France, cela n'a plus été vu depuis 2017. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais a porté pour la dernière fois le maillot de l'équipe de France lors d'un match entre les Bleus et l'Allemagne le 14 novembre 2017. Depuis, l'ancien joueur d'Arsenal n'a plus été appelé par Didier Deschamps. Après ce match face aux Allemands, au cours duquel il avait honoré sa 16e sélection en EDF, Lacazette s'était blessé en mars de l'année suivante, au moment d'un nouveau rassemblement en Bleu. Un rassemblement décisif pour lui concernant son absence lors de la Coupe du monde quelques mois après en Russie. Au cours d'un long entretien pour So Foot, le capitaine de l'OL a évoqué son absence au sein des Bleus depuis quelques années, assurant que Didier Deschamps n'a jamais parlé avec lui à ce sujet.

Lacazette se confie sur son absence chez les Bleus

"Je crois qu’en mars, il y a une convocation mais je suis blessé. Après, j’ai un mauvais pressentiment. Je l’apprends comme tout le monde, je n’ai pas reçu d’appel particulier", a d'abord évoqué Lacazette, avant d'être interrogé sur le pourquoi du comment il n'avait plus été appelé chez les Bleus depuis novembre 2017. "Parce qu’il (Deschamps) a préféré d’autres joueurs? Je préfère en rester à cette conclusion", a balancé l'attaquant des Gones. Pour l'heure, les performances de Lacazette avec le club du Rhône ne lui permettent pas de retrouver la sélection nationale.