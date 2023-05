Equipe de France : la situation de Pogba, ses joueurs, le mercato, ... Deschamps en dit plus avant le rassemblement

Didier Deschamps a révélé sa liste pour le rassemblement de juin avec des matchs face à Gibraltar et contre la Grèce en vue des qualifications pour l'Euro 2024 et le sélectionneur des Bleus a ensuite pris la parole devant les médias afin de parler de plusieurs sujets. Comme retranscrit par RMC Sport,Deschamps a notamment parlé de la situation de Paul Pogba, mais aussi du retour de Ferland Mendy ou encore de l'absence de Khephren Thuram, laissé à disposition des Espoirs qui auront l'Euro à jouer. Deschamps s'est également confié sur le mercato à venir, tout en parlant d'un possible appel pour Lacazette, absent alors qu'il est actuellement deuxième meilleur buteur de Ligue 1.

Le retour de Ferland Mendy

"Pour Ferland Mendy, sur le dernier rassemblement de mars il était blessé. Il a mis un peu de temps à revenir. Il est déjà venu avec nous, lui aussi a une polyvalence, puisqu'il peut jouer aussi à droite, même s'il est arrière gauche. Il n'est pas au top de sa forme mais ça n'enlève rien à ses qualités."

Sur Nkunku

"Nkunku, son positionnement dépend du système. Il a très bien récupéré de sa grave blessure. Il était prévu au Mondial mais il a retrouvé la pleine forme."

La situation de Pogba

"J'ai échangé beaucoup avec Paul. Il a une saison très difficile, déjà hors du terrain. Il a des blessures à répétition. Il a de nouveau eu un problème. Évidemment qu'il rentrait dans la réflexion en fonction des matchs qu'il aurait pu jouer. Il a été un joueur fondemental, est-ce qu'il le sera dans les prochaines années? Je le souhaite. Je l'espère pour lui et l'équipe de France."

Sur Lacazette et un possible appel

"Tant mieux pour lui s'il a marqué autant de buts. Il joue plus que la saison dernière. Il a toujours eu cette qualité de buteur. Il y a beaucoup de concurrence au poste aussi. Je ne vais pas en mettre trois ou quatre au même poste. On continue de le suivre. Chaque poste est doublé. Aujourd'hui, Kolo Muani et Giroud sont les deux qui occupent ce poste-là."

Les difficultés de Tchouaméni au Real

"Avec un temps de jeu qui s'est réduit, ce n'est pas une situation dans laquelle il peut complétement s'épanouir, même s'il est au Real Madrid. Aurélien reste un joueur de haut niveau, même s'il n'est pas au meilleur de ce qu'il est capable de faire. Il n'est pas parti au Real pour ne pas jouer les plus gros matchs, mais il y a du monde. Je sais ce qu'il est capable de faire. Psychologiquement, ce n'est pas la meilleure saison de sa jeune carrière."

Le mercato à venir

"Ça peut arriver de discuter des choix de carrière des joueurs. Ils ont suffisamment de conseillers mais je peux leur donner mon avis. Je suis bien sûr ouvert à ce sujet-là dans mes discussions avec les joueurs."

Khephren Thuram laissé avec les Espoirs

"On échange beaucoup avec Sylvain Ripoll (le sélectionneur des Espoirs, ndlr). Quand il y a une compétition comme ça (l'Euro), c'est normal qu'il puisse avoir la meilleure équipe. Khephren est venu avec nous lors du dernier rassemblement."

L'état de forme de ses joueurs

"Quand on jouera Gibraltar, il y aura déjà eu trois semaines sans match. Pour récupérer, il faut souffler, mais pas trop non plus. On fait en sorte d'avoir une photographie précise de la saison de chaque joueur. Il y a une grande disparité au niveau des temps de jeu. Il y a les blessures, la valeur du joueur aussi. Les premières séances seront importantes par rapport à ce qui nous attend pour mettre tout le monde en forme."