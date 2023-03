Équipe de France - Kylian Mbappé : “Jusqu'ici j'ai été gâté dans les générations"

Vendredi, les Bleus ont parfaitement réussi leur entrée en lice dans les Éliminatoires de l’Euro 2024 en infligeant une cinglante défaite aux Pays-Bas (4-0). Une première réussie pour Kylian Mbappé dans son nouveau rôle de capitaine. Le joueur du Paris Saint-Germain a succédé dans ce rôle à Hugo Lloris. Le Parisien ne manque pas d’ambitions pour les Bleus. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le natif de Bondy a indiqué sa volonté de tout remporter avec la sélection tricolore. Et cela commencera par l’Euro 2024.

"Ils se disent comment on va faire pour ne pas gagner"

“Jusqu'ici, j'ai été gâté dans les générations, j'ai eu de bonnes équipes. Quand tu regardes le papier, je me mets à la place des gens qui sont devant leur télé, ils se disent comment on va faire pour ne pas gagner. On n'a pas de problème pour dire qu'on joue dans les meilleurs clubs du monde, qu'on a des joueurs qui font partie des meilleurs à leur poste. À nous de créer ça. On avait ça, beaucoup de joueurs sont partis, il faut le recréer. Il faut repartir de l'avant pour gagner des titres. L'objectif est de se qualifier pour cet Euro et ensuite d'aller le gagner.”