L'équipe de France rentre dans la fin d'un cycle après cette finale de Coupe du Monde perdue contre l'Argentine. Les Bleus ne savent pas encore qui sera leur sélectionneur lors du rassemblement en mars prochain, puisque Didier Deschamps n'a pas encore annoncé s'il continuerait à la tête des Bleus. Une autre interrogation subsiste : celle du capitaine. Hugo Lloris n'a, lui non plus, rien indiqué quant à son avenir en équipe de France. Mais à 35 ans, il pourrait laisser la chance à la jeunesse, que ce soit dans les buts, mais aussi pour le brassard de capitaine.

Maignan titulaire, Mbappé capitaine ?

Si jamais l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et de l'OGC Nice venait à prendre sa retraite internationale, il serait probablement remplacé dans les buts par Mike Maignan, impressionnant du côté de l'AC Milan. Le joueur formé au PSG et champion de France avec le LOSC attend son heure. Il y en a un autre qui attend de pouvoir prendre plus de responsabilités - encore - avec le maillot bleu, c'est Kylian Mbappé. En effet, selon les informations de L'Equipe, il se pourrait que l'attaquant du Paris Saint-Germain prenne le brassard de capitaine dès le mois de mars en cas de départ d'Hugo Lloris. Une façon pour lui de s'affirmer encore un peu plus comme le leader de cette équipe qu'il a guidé lors du Mondial, en terminant notamment meilleur buteur de la compétition.