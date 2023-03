Équipe de France : Kylian Mbappé a Michel Platini dans sa ligne de mire

Mental de compétiteur oblige, Kylian Mbappé ne se contentera jamais ce qu'il a. Alors qu'il vient de faire son entrée dans le top 5 des buteurs en Equipe de France en passant devant Karim Benzema (37 buts), le joueur du Paris-Saint-Germain voit déjà plus loin en titillant Michel Platini, à seulement 3 unités de lui.

"Je vais continuer ma route, et ça passera par Michel Platini"

Avec son doublé contre les Pays-Bas vendredi soir, Kylian Mbappé est devenu le cinquième meilleur buteur de l'Équipe de France. Une nouvelle performance qui prouve que le nouveau capitaine des Bleus, qui n'est plus qu'à 15 réalisations d'Olivier Giroud à seulement 25 ans, n'est pas près de s'arrêter. Et le prochain à en faire les frais risque bien d'être Michel Platini, qui n'a plus que 3 longueurs d'avance sur le Bondynois. "Se retrouver à trois buts de Platini? C’est à la fois un honneur, et à la fois la prochaine cible à abattre, c’est comme ça. Je vais continuer mon chemin jusqu’en haut, mais Michel Platini c’est une légende absolue. Que je le dépasse demain ou après-demain ça restera Michel Platini, une légende incontestée du football français. Mais comme je l’ai dit, je vais continuer ma route, et ça passera par Michel Platini.", a déclaré le joueur lors de la conférence de presse d'avant-match entre l'Irlande et la France.

En feu ces dernières années avec la France, les statistiques de Mbappé ont de quoi faire tourner la tête. Depuis l'élimination de la France face à la Suisse à l'Euro 2021, le numéro 10 des Bleus a inscrit 21 buts en 19 apparitions, soit un ratio de plus d'un but par match.