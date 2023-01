Equipe de France : Emmanuel Petit veut voir Deschamps rester à la tête des Bleus

Depuis la finale de la Coupe du Monde perdue par l'équipe de France contre l'Argentine, nul ne connaît l'avenir de Didier Deschamps, le sélectionneur. Si la réponse devrait être annoncée le 6 janvier après une réunion avec le président de la FFF Noël Le Graët, Emmanuel Petit a semblé donner un premier élément de réponse dans la Dream Team de RMC. Selon lui, il faut que Didier Deschamps garde la tête de l'équipe de France. Toujours selon lui, Zinédine Zidane devra encore attendre un peu pour être le sélectionneur des vice-champions du monde.

"C’est vraiment un problème franco-français de vouloir à chaque fois pousser vers la sortie des gens qui réussissent la plupart du temps ce qu’ils entreprennent. Est-ce que c’est parce qu’il a passé dix ans à la tête de l’équipe de France que l’on en a marre de voir sa tronche et que l’on veut passer à autre chose? Tous les romantiques veulent absolument voir Zizou. Je suis désolé mais Zizou il va devoir patienter parce que moi je fais partie de ceux qui veulent que DD reste. Moi non plus je n’oublie pas ce qu’il s’est passé avant. On sort d’un Euro catastrophique où les joueurs ont eu un mauvais comportement sur le terrain mais également dans les tribunes avec les ego. Moi je lui fais confiance dans sa gestion humaine et la gestion de sa liste."