Didier Deschamps a peut-être parlé un peu trop vite. Du moins à son goût. Interrogé vendredi sur l'état d'avancement de la composition de la liste des vingt-trois joueurs qui seront convoqués dans le groupe France pour disputer le prochain Euro, le sélectionneur national avait indiqué qu'elle était "faite à 100%". Moins de trois jours plus tard, Deschamps est revenu sur ses propos.

Le champion du monde tricolore a ainsi rétropédalé ce mardi dans Le Parisien, et a tenu à préciser ses dires : "J'ai lu que je connaissais déjà les vingt-trois, mais j'ai dû mal me faire comprendre. Bien sûr, je pourrais donner une liste aujourd'hui. Mais elle serait différente de celle de mai 2021." Prudent comme à son habitude, Didier Deschamps a donc voulu rappeler que tout pouvait encore se passer et que rien n'était figé, bien qu'il connaisse l'ossature du groupe qu'il souhaiterait emmener à l'Euro avec lui.

"Une vingtaine de noms à l'esprit"

"Il peut se passer tellement de choses en cinq mois. Si tous les joueurs sont disponibles, j'ai une vingtaine de noms à l'esprit. Des habitués de la sélection qui détiennent un vécu." Outre ces cadres, le sélectionneur national avoue qu'il va "être confronté à des choix très difficiles", étant donné "le nombre et la qualité des joueurs qui peuvent prétendre ou mériteraient de participer à l'Euro".



Le tirage au sort, la réussite de Giroud... L'essentiel de la conf' de Deschamps :