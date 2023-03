Equipe de France : Deschamps défend la sélection de Khephren Thuram

Didier Deschamps met les choses au clair et pousse un coup de gueule. Alors que les Bleus sont réunis depuis lundi en vue du rassemblement de mars et des deux premiers matchs de qualifications pour l'Euro 2024 face aux Pays-Bas et contre l'Irlande, le sélectionneur des Bleus a choisi d'appeler Khephren Thuram, petit frère de Marcus et fils de Lilian, pour la première fois de sa carrière chez les A. Le jeune milieu de terrain de l'OGC Nice est récompensé pour ses belles performances depuis quelques semaines mais bien évidemment, Deschamps a été confronté au fait de savoir si Khephren avait été appelé car il est fils de Lilian, champion du monde 98 et ancien coéquipier de Deschamps chez les Bleus.

"C’est une belle histoire"

Au cours d'une interview pour France Télévisions, Deschamps a ainsi parlé de ses relations avec Lilian, qu'il continue de côtoyer contrairement à d'anciens champions du monde 98. Mais malgré de bonnes relations, "DD" a assuré qu'il n'a pas convoqué les fils Thuram pour cette raison. "Avec Lilian, je garde toujours des contacts, on se croise physiquement, on peut s’envoyer ponctuellement des messages aussi, avec beaucoup de respect. On s’apprécie tous les deux, mais il le sait très bien, ce n’est pas parce qu’on se connaît et qu'on s’apprécie que je vais prendre ses deux fils. C’est le mérite de Marcus et Khephren. C’est une belle histoire", explique le sélectionneur des Bleus, mécontent de devoir se justifier à ce sujet.

Marcus Thuram compte aujourd'hui 9 sélections avec les Bleus, ayant fait partie du groupe de la France au Mondial, alors que Khephren va faire ses premiers pas au sein des A, lui qui est âgé de 21 ans.