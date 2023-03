Equipe de France : Desailly s’emballe pour Konaté et Upamecano !

Venant d’un tel spécialiste, l’éloge risque de faire plaisir à Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Après la retraite internationale de Raphaël Varane et les pépins physiques de Presnel Kimpembe, les deux compères sont appelés à prendre la relève dans l’axe de la défense de l’Equipe de France. Déjà précieux au Qatar, le libéro du Bayern Munich et le joueur de Liverpool devraient composer la charnière des Bleus face au Pays-Bas ce vendredi au Stade de France. Dans un secteur particulièrement fourni pour Didier Deschamps, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano ont tous les atouts pour s’imposer dans les années à venir. C’est en tout cas l’avis de Marcel Desailly.

Pour Desailly, ils peuvent devenir les meilleurs défenseurs de l'histoire des Bleus



Dans les colonnes de L’Equipe, le Champion du monde 98 n’a pas manqué de vanté les qualités des deux joueurs et a même estimé qu’ils pourraient devenir les meilleurs défenseurs de la riche histoire de l’Equipe de France : « ils peuvent devenir, surtout Upamecano, peut-être, les plus grands défenseurs que la France ait eus, si le collectif suit et continue de gagner des titres. La relève est vraiment très bonne. C'est leur moment, j'en suis convaincu. Moi, j'avais de grosses qualités défensives mais je n'avais pas cette tonicité dans le un-contre-un qu'Upamecano peut avoir. Il faut le développer, devenir leader et le prouver sur le terrain mais, à la base, ouah, je suis tellement fier quand je les regarde que j'ai les yeux qui brillent. » Un sacré compliment de la part d’une référence à son poste.