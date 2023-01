Equipe de France : comme Mbappé, Hugo Lloris s'en prend également à Noël Le Graët

Noël Le Graët continue de subir les foudres de nombreux acteurs du football suite à ses propos sur Zinédine Zidane. Ainsi, le président de la FFF s'était totalement lâché sur l'ancien numéro 10 des Bleus sur RMC dimanche. Assurant n'en "avoir rien à secouer" de ce que ferait Zidane et qu'il n'aurait même pas décroché si ce dernier l'avait appelé, Le Graët a été épinglé par Kylian Mbappé dans la foulée, avant que la classe politique ou des acteurs du football n'expriment également leur colère. Et lundi, c'est Hugo Lloris, recordman de sélections en équipe de France mais désormais fraîchement retraité, qui a exprimé son mécontentement à l'égard du président de la FFF.

Lloris en colère contre Le Graët

"Il y a des choses qui sont inappropriées. On ne peut pas manquer de respect à des anciens joueurs de l’équipe de France, encore plus à une légende internationale comme Zinedine Zidane", a d'abord assuré Lloris au micro de TF1, avant de continuer à s'en prendre à Le Graët lors de sa longue interview pour L'Equipe au cours de laquelle il a annoncé sa retraite. "Je ne sais pas ce qui l'a poussé à s'exprimer comme ça, mais il faut garder du respect pour les joueurs qui, comme Zidane, ont tant donné à l'équipe de France. Didier Deschamps et Zinedine Zidane sont deux légendes de notre sport, et ce type de déclaration ne rend service ni au coach, ni au foot. Il ne faut pas diviser autour de l'équipe de France, mais rassembler." Pour Lloris, le boss de la FFF a dérapé et le néo-retraité sous le maillot Bleu l'a bien fait savoir.