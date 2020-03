Equipe de France : Benzema attaque Giroud de front !

Karim Benzema a de nouveau rassemblé de nombreux internautes sur son live Instagram ce dimanche soir. Ils étaient 111 000 à interagir avec l’attaquant français. Alors que le YouTubeur Mohamed Henni était de nouveau présent, le buteur du Real Madrid s’est fendu d’un gros tacle envers Olivier Giroud. Sondé sur l’attaquant de Chelsea, Benzema a promis d’être rapide. Mais a oublié de préciser qu’il serait létal : « Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1 » , a ainsi tonné KB9.

Benzema : « Je suis la F1 »



Benzema s’est ensuite livré à une analyse un peu plus en profondeur du style d’Olivier Giroud : « Il a sa carrière, il fait ce qu’il veut, met les buts qu’il veut. Il est dans son coin, je suis dans mon coin. Je ne pense pas à lui. Après si on parle de style de jeu, le sien convient bien à l’équipe de France. Il est bien parce qu’il y a des joueurs comme Mbappé ou Griezmann qui sont rapides et qui évoluent dans les couloirs ou tournent autour de l’avant-centre. Lui, devant, il pèse sur les défenses. Ce qui permet aux deux autres de beaucoup bouger et de se montrer. Il bloque et ça marche. Après, ça ne sera pas spectaculaire. Tu ne diras pas ‘Ouah dinguerie et tout’… Est-ce que tout le monde aime ce jeu? Je ne sais pas. Mais ça va bien à l’équipe de France. » Interrogé sur sa capacité à en faire autant, le natif de Bron n’a aucun doute : « Moi je peux tout faire. Après, t’as un sélectionneur, des choix à faire… Ce que je n’aime pas, c’est quand on ment, qu’on fait des faux sondages et tout… ».



beIN Golazos : Les plus beaux buts de Benzema avec le Real Madrid