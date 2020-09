Equipe de France : Benoît Costil va rejoindre le groupe

Toutes nos félicitations à Benoît Costil qui va retrouver @equipedefrance pour pallier l’absence de Steve Mandanda ! pic.twitter.com/MSUeX5yGvI

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 5, 2020

Benoît Costil, un gardien habitué à l'équipe de France

Pour le déplacement en Suède lors de la journée inaugurale de Ligue des Nations, l'équipe de France n'avait que deux gardiens sur la feuille de match. Si cela n'a pas empêché les Bleus de l'emporter à la Friends Arena de Solna (0-1), un troisième portier va renforcer le groupe tricolore en vue du match prévu mardi au Stade de France contre la Croatie.Il va y remplacer Steve Mandanda. Le gardien de l'OM avait été testé positif au Covid-19 et contraint de rentrer à Marseille. Didier Deschamps a confirmé la nouvelle en conférence de presse ce samedi soir.Le portier bordelais vient renforcer un groupe où Mike Maignan est désormais le suppléant d'Hugo Lloris. En deux matchs de Ligue 1 cette saison, le gardien de 33 ans n'a pas encore encaissé le moindre but. Ce n'est pas la première fois qu'il est appelé en équipe de France.En septembre 2018, il s'était assis sur le banc français lors des débuts de l'équipe de France en Ligue des Nations face à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Dans l'ombre d'Hugo Lloris et Steve Mandanda, mais aussi dépassé par Benjamin Lecomte, Alphonse Areola ou Mike Maignan ces dernières saisons, le natif de Caen avait été sélectionné pour l'Euro 2016, deux ans après sa première convocation par Didier Deschamps en novembre 2014. Six ans plus tard, il reprend son rôle de joker pour un match face à la Croatie grâce à une longue série de défections.