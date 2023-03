Equipe de France : "Affronter Kylian ou Haaland ne m’empêche pas de dormir", Upamecano n'a peur de personne

Il a été l’un des grands bonshommes de ce rendez-vous. Le 8 mars dernier, Dayot Upamecano avait contribué à la victoire et à la qualification du Bayern Munich aux dépens du Paris Saint-Germain. Ce jour-là, le défenseur avait totalement muselé Kylian Mbappé, dont il était chargé de s’occuper. L’ancien de Leipzig avait fait vivre un cauchemar au nouveau capitaine des Bleus, le suivant de près à chacune de ses prises de balle. Finalement, les Bavarois avaient confirmé leur victoire à l’aller en s’imposant sans difficultés face à des Parisiens en manque d’inspiration (2-0). Alors qu’ils se retrouvent à l’occasion du rassemblement de l’Equipe de France, Dayot Upamecano est revenu sur son duel avec Kylian Mbappé.

"Me frotter aux meilleurs"

Dans les colonnes du Figaro, le Bavarois a concédé qu’il avait mis son amitié de côté le temps d’une rencontre : « Pendant le match on ne s'est pas calculé un seul instant, comme si on ne se connaissait pas. Deux inconnus. ». Alors qu’il retrouvera l’autre grande promesse du football mondial en quart de finale, en la personne d’Erling Haaland, Dayot Upamecano attend cette échéance avec impatience : « Affronter Kylian ou Haaland ne m'empêche pas de dormir, j'adore ces rendez-vous et je joue au foot pour me frotter aux meilleurs, il n'y a que comme ça que tu progresses ». Une mentalité de champion.