Lundi soir, de nombreux champions du monde de France 98 se sont retrouvés pour un dîner dans un restaurant parisien. Mais il y avait également des absents avec Didier Deschamps, Youri Djorkaeff ou encore Vincent Candela excusés suite à un match caritatif à Monaco le soir-même. Emmanuel Petit, buteur lors de la finale face au Brésil, était bien présent de son côté et l'ancien international, devenu notamment consultant pour RMC Sport, a fait des révélations au lendemain de ce dîner. Il a notamment parlé de Didier Deschamps et a avoué que le sélectionneur des Bleus n’est plus en relation avec ses anciens partenaires de l’équipe de France. Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Petit a balancé avec franchise.

Deschamps n'a plus de contact avec ses anciens coéquipiers

"Avec qui il a des relations Didier Deschamps ? À l’heure actuelle, il n’en a pas beaucoup. Avec le groupe de France 98 ? On n’en a pas non plus. (Concernant des possibles relations avec Marcel Desailly) C’est possible, je n’en sais rien. Mais avec nous, non, il n’en n’a pas. Et c’est réciproque. Il y en a marre de ne plus dire les choses, la vérité. On est dans un monde où on ne peut plus rien dire. Donc, on dit les choses normalement. Avec qui il (Deschamps) a des relations ? Avec personne. C’est tout", a balancé un Emmanuel Petit souhaitant dire la vérité à ce sujet. Il se pourrait donc qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre le capitaine de l'équipe championne du monde en 1998 et ses anciens partenaires. Il faudra cependant attendre de voir si Deschamps réagit après les propos de Petit.