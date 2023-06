Entre la France et la Côte d’Ivoire, Wesley Fofana a fait « le choix du cœur »

Ce rassemblement de juin aura forcément une saveur particulière pour Wesley Fofana. Pour la première fois, le défenseur central a été convoqué dans le groupe de l’Equipe de France par Didier Deschamps. Une consécration pour le joueur formé à Saint-Etienne, régulier depuis plusieurs mois, en dépit de la saison cauchemardesque de Chelsea. Face à la féroce concurrence dans ce secteur de jeu, Wesley Fofana a dû prendre son mal en patience. Pendant ce temps, la Côte d’Ivoire a tenté de convaincre le joueur, qui possède la double-nationalité. En conférence de presse, le joueur est revenu sur cette décision et a confié avoir été contacté par Jean-Louis Gasset, le sélectionneur des Eléphants.

« La France a fait mon éducation »

« La France a fait mon éducation. C'est le choix du cœur. Par rapport à l'Euro Espoirs, je leur souhaite le meilleur et je préfère être en A. Je ne regrette pas du tout. […] J'ai eu des échanges avec le sélectionneur mais je suis Français. J'ai toujours joué au foot en espérant porter le maillot de l'équipe de France. Quand on voit l'engouement qu'il y a, on se pose des questions. Mais la France, c'est le choix du cœur. »