Djorkaeff : "On a tenu le choc physique"

L'équipe de France a livré une prestation très aboutie pour signer un premier succès dès son entrée en lice dans cet Championnats d'Europe, en Allemagne, mardi (1-0). Youri Djorkaeff a tenu à encenser l'attitude des hommes de Didier Deschamps. Y compris des stars offensives

Youri Djorkaeff a apprécié le combat

“On sait que Kylian va à 2000 à l’heure. Il a parfois réussi à trouver des espaces et à prendre de la vitesse. On connaît tous, aussi, la faculté de Griezmann à inscrire des buts incroyables. On se demandait, toutefois, s’ils auraient cette aptitude à apporter leur contribution aux tâches défensives. On n’a pas vu nos attaquants dans leur registre habituel. Ils sont revenus dans leurs vingt mètres, ils ont taclé….. C’est ça qui est important, a lancé Youri Djorkaeff dans des propos accordés au quotidien Le Parisien. Cette générosité et cette solidarité dans les efforts. L’Allemagne n’imaginait pas le trio offensif tricolore en capacité d’apporter, ainsi, sa contribution aux taches défensives.“

"Je m'attendais à un gros choc physique. On a tenu. C’est ce qu'il faut d'abord retenir. On a su relever ce défi et répondre présent dans l'abnégation notamment. Ça c'est vraiment intéressant. Après deux matchs de préparation remportés (trop) facilement, on avait une interrogation légitime sur la capacité de cette équipe de France à livrer un combat. Sur ce point précis, elle a apporté des réponses satisfaisantes. J'en suis le premier heureux. Elle va marquer les esprits avec cette autre facette de sa panoplie. Tout le monde s'attendait à de la régalade. Ça viendra peut-être et même sûrement par la suite, mais là j'ai vu et j'ai aimé des Bleus en mode guerrier",