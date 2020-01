Didier Deschamps tire la sonnette d'alarme par rapport au calendrier surchargé

Ces dernières années, de nombreux entraîneurs de renom ont pris l'habitude de pointer du doigt le calendrier surchargé des grandes stars du football. Et il semble que tous les techniciens soient sur la même longueur d'ondes, des entraîneurs de clubs aux sélectionneurs. Après Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou encore Thomas Tuchel, c'est Didier Deschamps qui s'est montré alarmiste par rapport à la cadence imposée aux footballeurs.

Didier Deschamps fustige « un manque de cohésion dans le football »

"Le calendrier n'est pas seulement surchargé : à ce rythme-là, il va même éclater, a lancé le sélectionneur de l’équipe de France dans des propos accordés à Kicker. Je ressens un manque de cohésion dans le football en général et nous ne nous occupons pas assez de la santé des joueurs. En 2019, notre sélection a compté de nombreux blessés avec Lucas Hernandez, Hugo Lloris, Paul Pogba, Ousmane Dembélé, Florian Thauvin, Léo Dubois, N'Golo Kanté, Moussa Sissoko et Kylian Mbappé (...) Les préparations d'avant-saison sont de plus en plus courtes, les clubs prennent souvent le risque de refaire jouer trop rapidement un joueur longtemps indisponible. Nous, les sélectionneurs, en subissons souvent les conséquences et le temps pour se préparer à une compétition majeure est de moins en moins long...".