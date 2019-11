Deschamps "pas inquiet" pour Griezmann

Interrogé sur la situation d'Antoine Griezmann au FC Barcelone, Didier Deschamps a confié qu'il n'était "pas du tout" inquiet par les débuts délicats de l'attaquant des Bleus dans son nouveau club. "S'il est là-bas, c'est qu'il a du talent et de la qualité, a expliqué le sélectionneur des Bleus. Même s'il y a de grands joueurs au Barça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des systèmes de jeu, des affinités. Il est utilisé dans des positions différentes de celles qu’il peut occuper en équipe de France. Il doit s’adapter, les autres joueurs aussi. Il n’a pas choisi la simplicité et la facilité. C’est un très grand club donc il y a beaucoup d’attente et d’exigence."

"Les repères ne sont plus les mêmes, mais il a la qualité et l'état d'esprit. C'est quelqu'un de tellement généreux, même quand il est moins bien, il est toujours là pour le collectif", ajoute Deschamps, qui a bien vu que "Grizi" évoluait le plus souvent sur le côté au Barça, à un poste qui n'est pas celui qu'il préfère. "Dans sa meilleure position (dans l'axe derrière un autre attaquant, ndlr), celle à laquelle je l’utilise depuis longtemps, il a une influence très importante sur le jeu de l’équipe de France", a rappelé "DD".