Deschamps: "On aurait pu en mettre plus..."

Didier Deschamps avait la mine des mauvais jours à la pause du match de qualification pour l'Euro 2020 face à la Moldavie (2-1) ce jeudi, au Stade de France, car si les Bleus, qualifiés sans jouer, avaient su égaliser grâce à un coup de tête de Raphaël Varane, le compte n'y vraiment pas dans le jeu avec une production alors indigne des champions du monde. Après une seconde période plus maîtrisée par ses hommes, mais sauvée uniquement par le penalty inscrit par Olivier Giroud, le sélectionneur tricolore avait retrouvé le sourire au micro de M6.

2016 - Un seul joueur est entré en jeu pour l’équipe de France contre la Moldavie (Thomas Lemar à la place de Kingsley Coman), une 1e pour les Bleus depuis le 11 novembre 2016 contre la Suède (N’Golo Kanté à la place d’Antoine Griezmann). Etonnant.#FRAMOL pic.twitter.com/KBryOn4HXz — OptaJean (@OptaJean) November 14, 2019

'DD' voulait retenir "la victoire", qui replace son équipe en tête du groupe avant la dernière journée, "et un contenu qui ressemble plus à ce qu’on est capable de faire. On aurait pu en mettre plus, mais c’est largement supérieur à ce qu'on a fait en première mi-temps, et c’était pas difficile", reconnaissait-il volontiers. Un Deschamps dont le coaching, qui se sera limité pour la première fois depuis 2016 à un seul changement, a eu de quoi surprendre au regard de ce scénario.

"Par rapport à ce que je voyais sur le terrain (en seconde période), on faisait ce qu’il fallait, donc changer pour changer... Il y avait de bons enchaînements et la capacité à créer du danger."