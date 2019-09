Deschamps met en garde Areola 

Alors qu'Alphonse Areola a rejoint ce lundi le Real Madrid, le joueur formé au PSG pourrait ne plus être appelé en équipe de France s'il venait à manquer de temps de jeu en Espagne, où il sera la doublure de Thibaut Courtois.

Didier Deschamps a évoqué le sujet de son gardien de but ce lundi en conférence de presse: "La situation au PSG était devenue certainement compliquée pour lui. Après, je ne m'immisce pas dans les choix du PSG. Ce que je peux vous répéter, c'est qu'avec nous, Alphonse était en pleine confiance, et lorsque j'ai eu à faire appel à lui, il a répondu plus que présent", a indiqué le sélectionneur.