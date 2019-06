Deschamps: "Le groupe a bien réagi"

Mardi soir, en Andorre, l'équipe de France a montré un tout autre visage que celui affiché en Turquie trois jours plus tôt. Les champions du monde en titre ont signé une large victoire (0-4) qui a redonné le sourire à Didier Deschamps. "Il y a eu beaucoup d'application, de sérieux même si on aurait aimé quelques buts de plus, mais ce n'est jamais évident sur ces pelouses-là, a commenté le sélectionneur national sur M6 après le coup de sifflet final.

Il a fallu qu'on s'adapte très vite. Le groupe a bien réagi après un non-match. Ça paraît simple aujourd'hui mais on a très bien fait les choses, on a mis beaucoup de qualité et je pense que les joueurs ont pris plaisir à jouer ensemble malgré la pelouse".