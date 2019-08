Deschamps : "Je n’oublie pas ce que Sam a donné"

Cadre des Bleus lors du sacre à la Coupe du monde 2018 en Russie, Samuel Umtiti ne fait désormais plus partie du groupe de Didier Deschamps. Le défenseur de 25 ans, cantonné au banc de touche au FC Barcelone depuis le début de l’année 2019, était toujours titulaire lors de la défaite en Turquie (2-0) en juin dernier. Mais il ne sera pas du rassemblement pour les rencontres contre l'Albanie et Andorre, les 7 et 10 septembre, lors de la suite des éliminatoires de l’Euro 2020.

C’est évidemment à contrecœur que Didier Deschamps a écarté le buteur décisif de la demi-finale du Mondial contre la Belgique (1-0). "Je n’oublie pas ce que Sam a donné à cette équipe. Il était dans une situation pas simple en mars puis en juin. La saison est partie et, dans la hiérarchie, il n’est pas titulaire, il y a déjà eu deux matches (de Liga). Il a aussi eu des soucis physiques (au genou), qui sont partiellement résolus ou pas mais qui l’ont gêné toute la saison dernière", a lancé "La Dèche", jeudi, lors de l’annonce de sa liste.

Avant de laisser quelques espoirs à "Big Sam" à 10 mois du Championnat d'Europe des nations: "J'essaie d'être logique par rapport à ce que je pense. J’ai à chaque fois le choix entre deux ou trois joueurs et la situation n’est pas évidente, elle n’était pas évidente en juin. L'équipe de France va de l'avant. Au mois de mars prochain, ce ne sera peut-être pas la même situation. La porte est toujours ouverte quand j’estime qu’il faut mettre un peu d’oxygène et cela fonctionne comme ça".

C’est Aymeric Laporte qui a été logiquement convoqué cette fois-ci. Le défenseur de Manchester City n’a jamais joué pour les Bleus, malgré sa présence dans le groupe en septembre 2016 et en mars 2017. Il concurrence désormais Clément Lenglet au poste de central gauche afin de former la charnière des Bleus aux côtés de Raphaël Varane. La doublure de ce dernier se nomme Kurt Zouma.