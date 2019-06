Deschamps: "Important que Mbappé ait de la liberté"

Samedi soir (20h45), l'équipe de France reprendra sa course vers l'Euro 2020 en affrontant la Turquie à Konya, après avoir pris le meilleur sur la Moldavie (1-4) et l'Islande (4-0). Cette fois-ci, l'opposition sera vraisemblablement plus relevée pour l'équipe de Didier Deschamps. "Cette équipe a pas mal de maturité et de maîtrise. C'est une équipe qui joue, avec des joueurs intéressants. Elle est capable de créer du jeu et du danger", a laconiquement résumé le sélectionneur ce vendredi après-midi, au moment de faire face à la presse à la veille de la rencontre. Mais les champions du monde en titre ont évidemment suffisamment d'atouts pour venir à bout de cet adversaire, et ce malgré l'absence d'un taulier du calibre de N'Golo Kanté, forfait pour cette opposition et le déplacement en Andorre, qui suivra mardi prochain.

"La meilleure façon de se préparer, c'est de se concentrer sur nous-mêmes", explique le capitaine Hugo Lloris. Et devant, les Bleus auront encore une fois leurs forces vives, puisque Kylian Mbappé, touché à une cheville dimanche dernier contre la Bolivie en amical (2-0) devrait pouvoir tenir sa place. "Il a eu un petit souci sur le dernier match, on a fait en sorte de le ménager cette semaine, mais je n'ai pas d'inquiétude", a précisé l'ancien coach de l'OM, de l'AS Monaco ou de la Juventus. Avec Antoine Griezmann, les Turcs devront donc se méfier tout particulièrement de l'attaquant du PSG, de plus en plus gourmand concernant ses statistiques personnelles. Il avait ainsi espéré battre Lionel Messi dans la course au Soulier d'Or, et profité pleinement de l'absence d'Edinson Cavani pour s'éclater dans l'axe.

Chez les Rouge et Bleu, l'ancien Monégasque se verrait bien s'installer durablement dans un tel rôle, pour profiter notamment des offrandes de Neymar, Angel Di Maria et ses autres coéquipiers. Mais Didier Deschamps ne laisse même pas espérer son petit protégé pour ce qui concerne les Bleus. Aux yeux du sélectionneur, enfermer Mbappé dans cette position ne lui rendrait pas service du tout. "Il peut jouer dans différentes positions et différents systèmes, l'important c'est qu'il ait de la liberté, il peut être efficace dans différentes positions. Il ne faut pas l'enfermer dans un poste bien précis", a-t-il souligné. Le successeur de Laurent Blanc va même plus loin dans son raisonnement, soulignant que ses qualités ne conviennent pas forcément à cette option. "Dans l'axe, il est plus dos au jeu", a-t-il fait remarquer. Ce qui l'empêcherait sans doute de prendre aussi souvent qu'il le souhaite de la vitesse, lui faisant alors perdre l'un de ses principaux atouts.