Deschamps: "Giroud ? Il est capable de bien réagir"

De passage ce lundi en conférence de presse, avant les deux rencontres face à l'Islande et la Turquie en éliminatoires de l'Euro 2020, Didier Deschamps s'est de nouveau exprimé sur la situation d'Olivier Giroud, qui ne joue pratiquement plus à Chelsea.

"Est-ce qu'il est inquiet ? Je ne pense pas, il a été confronté à cette situation déjà, je le connais, je n’ai pas à le rassurer ou à être inquiet, a confié le sélectionneur de l'équipe de France. Il connait la donne même si ça n’enlève rien à ce qu’il a fait avec nous par le passé. Quand il est sur le terrain, l’équipe est plus performante aussi. Mais entre le dernier rassemblement et celui-là, sur le plan athlétique, et avec son gabarit, ça peut amener une difficulté supplémentaire. Il est capable de bien réagir à cette situation. Je ne vais pas me projeter plus loin que ce rassemblement. Je ne connais pas la vérité du mois prochain, mais je sais ce dont il est capable pour le bien de l’équipe."