Deschamps: "De bon augure avant lundi"

L'équipe de France a fait un pas important vers l'Euro 2020 en s'imposant vendredi soir en Islande (0-1), en éliminatoires.

"Ça passait par une victoire ici, ce n'était pas simple même si nous avons eu plusieurs opportunités, a réagi le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, sur TF1. C'était un match d'hommes avec beaucoup d'engagement. On a eu beaucoup le ballon et on aurait pu se mettre à l'abri en fin de match. C'est de bon augure avant le match de lundi."

Lundi, les coéquipiers de Raphaël Varane seront opposés à la Turquie, co-leader du groupe, au Stade de France.