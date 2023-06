Deschamps concède que ses joueurs ont besoin de repos

La question de la pertinence de ce rassemblement est souvent pointée du doigt. Alors que le nombre de rencontres disputés par les joueurs ne cessent d’augmenter, certains d’entre eux n’hésitent plus à dénoncer la surcharge du calendrier. Raphaël Varane avait ainsi alerté à ce sujet en prenant sa retraite internationale à seulement 31 ans, après la Coupe du monde au Qatar. Déjà bien éreintés par leur saison en club, les internationaux français vont disputer deux matches dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, face à Gibraltar vendredi prochain puis face à la Grèce trois jours plus tard.

« Ils ont un calendrier tellement chargé »

Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a admis que ses joueurs avaient besoin de repos, tout en rappelant l’objectif des Bleus : « quand il y a une compétition, il y a un objectif précis. Là, ils ont un calendrier tellement chargé... Ils ont tous besoin de repos. Oui, évidemment que c'est mon rôle et le rôle de mon staff de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Mais pour nous il y a deux matchs et six points à ajouter à notre compteur »