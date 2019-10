Deschamps: "Ce n'est jamais évident de changer de club, même pour Griezmann "

Le début de saison d'Antoine Griezmann avec le FC Barcelone est loin d'être exceptionnel. Si le Barça dans son ensemble n'est pas flamboyant, Didier Deschamps n'a pas hésité à tempérer les inquiétudes autour de son attaquant. En marge de l'annonce du groupe de l'équipe de France pour affronter l'Islande et la Turquie, le sélectionneur a ainsi donné son point de vue sur les premiers pas de Griezmann avec les Blaugrana.

"Ce n’est jamais évident de changer de club même pour Antoine avec son vécu. Il part d’un club où l’’équipe était organisée autour de lui, il n’a pas choisi la facilité. C'est son choix, il se remet en question et dans une équipe qui a certaines habitudes, ça ne se fait du jour au lendemain. C’était pareil quand il était arrivé à l'Atlético, mais à la fin c’était lui et l’autres. Il arrive dans un grand club avec un positionnement qui est différent qu’en équipe de France. Après, il faut trouver des affinités, des liens techniques avec les autres joueurs, c'est quelqu’un d’extrêmement généreux. Il est moins décisif qu’il ne l' était avec l’Atlético mais il fera tout pour trouver sa place avec les autres. Comme collectivement il est dans une équipe qui n'a pas trouvé le plein régime, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça demande toujours un peu de temps. Je ne me fais pas de souci pour Antoine, ça ne dépend pas que de lui mais aussi des joueurs", a-t-il expliqué.