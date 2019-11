Deschamps catégorique sur Payet

Alors que Dimitri Payet a donné la victoire à l’OM contre l’OL (2-1), dimanche soir, Didier Deschamps, interrogé lundi à Clairefontaine, ne laisse pas beaucoup de chance au meneur de jeu de 32 ans.

"Dimitri a fait partie de l’équipe de France, il a fait ce qu’il fallait à une période bien spécifique, c’était en 2016. Il y a d’autres joueurs qui sont arrivés, qui ont répondu à mes attentes... C’est très bien qu’il puisse se maintenir à son meilleur niveau. Il est toujours sélectionnable, mais après, je ne vais pas vous faire de dessin. Il a très bien répondu quand il était avec nous, et aujourd’hui, il y a en d’autres qui sont là. Le plus important, c’est ce qui est devant nous, c’est l’avenir. Même si cela n’exclut pas qu’il puisse revenir. Dans la logique, par rapport ce qu’il s’est passé et les résultats que l’on a eu après l’Euro, ce sera au détriment de joueurs que j’ai pris et qui ont répondu à mes attentes. Ce n’est pas forcément ma logique", a répondu la "Dèche", qui peut compter sur Thomas Lemar, Kingsley Coman, Nabil Fekir, Jonathan Ikoné ou Ousmane Dembélé pour accompagner Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

L’ancien Lillois et Stéphanois avait fait un retour fracassant chez les Bleus en mars 2016 avant d’inscrire trois buts lors de l’Euro. Il en est à 38 sélections pour 8 buts.