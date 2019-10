Deschamps: "Ça reste un bon point"

Didier Deschamps était évidemment déçu après le match nul concédé par l’équipe de France contre la Turquie (1-1), lundi soir à Saint-Denis. Mais le sélectionneur des Bleus a reconnu être une fois de plus tombé sur un solide adversaire, qui avait déjà posé de sérieux problèmes à ses joueurs au match aller, le 8 juin dernier à Konya (2-0).

"Ils nous avaient marqué un but un peu comme ça à l'aller. On aurait pu l’éviter même s'il est très bien tiré. On a fait ce qu'il fallait, en termes de jeu et d'occasions, pour gagner donc il faut l’accepter, a-t-il réagi sur M6. On a eu suffisamment d'opportunités. Ce but d'Olivier (Giroud) aurait encore pu être décisif mais ça reste un bon point. Il faudra terminer le travail en novembre."

"On n'a pas gagné et ce n'est que le résultat qui compte, mais on a le même nombre de points, ce sont les deux meilleures équipes du groupe, a-t-il ajouté. Les éliminatoires, c’est une longue route compliquée. J'en ai même connus des très compliqués. Il aurait fallu être plus efficaces mais cette équipe turque, même si elle a beaucoup défendu, mérite cette place-là."