Des Bleus revanchards contre la Turquie

Le 8 juin dernier, des Bleus sans ressort s’inclinaient à Konya (2-0) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020 – leur seul revers en sept sorties jusqu’alors dans cette campagne de qualification. Lundi au Stade de France, les Français ont l’occasion de prendre leur revanche face à des Turcs qui partagent avec eux le leadership de la poule H (18 points au compteur), tout en décrochant assurément leur ticket pour la prochaine échéance continentale en cas de victoire.

"Ce n’est pas une finale mais c’est un match important par rapport à ce qui s’est passé là-bas, où ce n’était pas l’équipe de France, et aussi par rapport à l’enjeu", soufflait Antoine Griezmann, vendredi soir après le succès des Tricolores en Islande (0-1). "On a un match important, qui peut être décisif et nous donner la qualification mais ce n’est pas une finale. Une finale, ça se joue à l'Euro ou à la Coupe du monde", renchérit Clément Lenglet, ainsi relayé par RMC.

"On reçoit la Turquie lundi avec une revanche à prendre. On veut remettre les pendules à l'heure, assure pour sa part Olivier Giroud, le buteur unique de la rencontre jouée à Reykjavik. On a encore notre destin en main pour la première place, ce qui reste l'objectif." Prudence toutefois, "on aura en face un adversaire aussi déterminé à gagner que nous, rappelle Steve Mandanda, portier numéro un de l’équipe de France alors qu’Hugo Lloris est blessé. Ça va être un match compliqué dans un stade qui sera assez partagé entre les Français et les Turcs." Entre 20 000 et 25 000 supporters de la Turquie sont en effet attendus au Stade de France ce lundi. Bien au-delà des 3800 places du parcage visiteurs.