Coupe du monde 2022 : Le meilleur et le pire tirage pour l'équipe de France

Champions du monde en titre, les Bleus de Didier Deschamps vont savoir. C'est vendredi à Doha (18 heures, heure française) que le tirage au sort de la phase de poule de la Coupe du monde 2022 va se dérouler. Ainsi, l'équipe de France sera fixée concernant les premières rencontres de la compétition, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Après le sacre obtenu en Russie en 2018, les Bleus seront dans le chapeau 1 lors du tirage, en raison du 3ème rang au classement FIFA, qui demeure le critère de choix numéro un afin de choisir les têtes de série.

🏆😍



𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐫𝐚𝐰



𝐂𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐨𝐧... pic.twitter.com/a8DUCcfdI7

— FIFA.com (@FIFAcom) March 29, 2022





7 équipes seront têtes de série avec le Qatar (pays hôte et placé d'office dans le groupe A). Concernant le tirage au sort, les chapeaux sont déterminés en fonction du classement FIFA qui sera mis à jour le 31 mars. "Le tirage au sort de la Coupe du monde vendredi ? C’est du bonheur. Je n’ai pas à me préparer, on verra les groupes et les chapeaux avant pour étudier les différentes possibilités", disait Didier Deschamps, après le succès de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud (5-0), dans des propos rapportés par le site officiel de la FFF. La composition des différents chapeaux, à l'heure actuelle, et en l'absence du Mexique et des États-Unis, qui pourraient rejoindre le 2, en cas de qualifications, est la suivante.



Chapeau 1 : Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre, Espagne, Portugal, Qatar.



Chapeau 2 : Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suisse, Croatie, Uruguay.



Chapeau 3 : Iran, Sénégal, Maroc, Serbie, Japon, Corée du Sud, Pologne, Tunisie.



Chapeau 4 : Canada, Cameroun, Équateur, Ghana, Arabie Saoudite.



Présente dans le chapeau 1, la France est assurée d'éviter plusieurs gros morceaux : le Brésil, la Belgique, l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, puis donc le Qatar. Ce sont les autres têtes de série des huit groupes du premier tour. Toutefois, dans le chapeau 2, à choisir, les Bleus pourraient tomber contre l'Allemagne, voire les Pays-Bas, ou possiblement la Suisse, qui pourrait faire ressurgir les mauvais souvenirs liés à l'élimination en 8ème de finale du dernier Euro. Autre adversaire possible, du côté "pire", le Sénégal, présent dans le chapeau 3, alors que dans le 4, le Canada, pourrait faire figure d'équipe à éviter.



Le meilleur tirage pour les Bleus : France, Suisse, Corée du Sud, Arabie Saoudite.



Le pire tirage pour les Bleus : France, Allemagne, Sénégal, Canada.