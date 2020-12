Coupe du monde 2022 : le calendrier des Bleus est connu

Dans l'optique de la Coupe du monde 2022, l'équipe de France est présente dans le groupe D, en compagnie de l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie, et le Kazakhstan. C'est le 24 mars 2021, avec la réception de l'Ukraine au Stade de France, que cette campagne commencera pour les joueurs dirigés par Didier Deschamps.



Un déplacement en Finlande pour terminer

Le sélectionneur national avait livré sa réaction, après le tirage. "On peut parler de ce que vous voulez et avoir des interprétations différentes. On connaît très bien deux adversaires qu'on a déjà affronté ces derniers mois (Finlande, Ukraine). L'équipe de France n'a jamais joué contre le Kazakhstan. Les déplacements seront longs, les températures différentes aussi. Il faudra attendre mardi pour le calendrier. Je ne vais pas sauter au plafond par rapport au tirage. Il faudra avoir du respect et de l'humilité par rapport aux équipes qu'on affrontera", avait-il assuré.

Le calendrier de l'équipe de France :

Mercredi 24 mars 2021 : France - Ukraine



Dimanche 28 mars : Kazakhstan - France



Mercredi 31 mars : Bosnie-Herzégovine - France



Mercredi 1er septembre : France - Bosnie-Herzégovine



Samedi 4 septembre : Ukraine - France



Mardi 7 septembre : France - Finlande



Samedi 13 novembre : France - Kazakhstan



Mardi 16 novembre : Finlande - France