Du changement dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Pour les amicaux face à la France et à l'Angleterre, le sélectionneur Patrice Beaumelle va devoir faire sans son latéral droit Wilfried Singo (Torino) et son milieu de terrain offensif Hamed Junior Traoré (Sassuolo), en grande forme ces dernières semaines avec les Neroverdi. Tous deux blessés, les joueurs de Serie A sont remplacés, respectivement par le défenseur central Simon Deli (Adana Demirspor) et le milieu de terrain défensif Fousseny Coulibaly (Espérance Tunis).



La Côte d'Ivoire va se mesurer en match amical à la France, le 25 mars à Marseille, et à l’Angleterre, le 29 mars à Wembley.